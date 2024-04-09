Рэпер Тимати снялся в постельной сцене сериала "Беспринципные"

Рэпер и предприниматель Тимати стал героем нового сериала «Беспринципные». Об этом сообщает «Бабская курилка».

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В соцсетях обсуждают постельную сцену, в которой снялся Тимати. Пока серия с участием рэпера не доступна к просмотру, однако, судя по сцене, у Тимати будет роман с возлюбленной Павла Деревянко. По задумке пара живет в одной из квартир на Патриарших прудах.

В новых сериях деревенская красавица Алена (Ксения Утехина), оказавшись в Москве, становится охотницей за женихами и вместе с третьесортным актером Виталиком (Матвей Лыков) придумывает аферу, чтобы родители (Александр Балуев и Ирина Пегова) не увезли ее обратно домой.

Также у главного героя Славика (Павел Деревянко) появилась новая жена Ольга (Анна Слю), которая нашла свои способы для борьбы со слабостями супруга. Валя Люкс (Кристина Бабушкина) попадет под очарование продюсера (Максим Лагашкин), который обещает сделать из нее мегазвезду. У Ромы (Юрий Колокольников) и Веры (Надежда Михалкова) появился ребенок, а вместе с ним и новые причины для ссор в виде богатого иностранца Стефана (Милош Бикович).