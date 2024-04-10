Вышел финальный проморолик фильма «Падение империи» Алекса Гарленда

Кинокомпания A24 опубликовала финальный проморолик фильма «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. В видео показали хвалебные отзывы критиков и новые кадры из боевика.

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Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.

Премьера фильма в России состоится уже 11 апреля. Это будет официальный прокат с профессиональным дубляжом.