HBO не будет снимать сериал про Джона Сноу

Многообещающий спин-офф про Джона Сноу из вселенной "Игры престолов" больше не находится в разработке у HBO. Об этом сообщает Screen Rant со ссылкой на актера Кита Харингтона, исполнителя роли Джона в "Игре престолов".

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"В настоящее время этот вопрос не обсуждается, потому что мы не смогли найти подходящую историю, которая бы нас всех достаточно взволновала", - рассказал актер журналистам.

При этом Харингтон не исключил, что когда-нибудь студия может вернуться к этому проекту.

"Но сейчас - нет. Он прочно стоит на полке", - резюмировал актер.

Напомним, информация о спин-оффе о Джоне Сноу появилась летом 2022 года. Тогда же стало известно, что события будут развиваться после шестого сезона "Игры престолов". Работал над проектом сам Джордж Мартин, а Эмилия Кларк сообщала, что идея спин-оффа принадлежит непосредственно Харингтону.