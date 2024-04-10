Могут ли киношные спецэффекты сделать рассказы Кира Булычева интереснее

Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений Кира Булычева выйдет в широкий прокат 18 апреля, и это новое слово в российской кинофантастике.

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Режиссер и один из авторов сценария - Александр Андрющенко. А команда, которая снимала кино, хорошо знакома зрителям, например, по фильмам "Притяжение" и "Вторжение" Федора Бондарчука. Острословы уже называют "Сто лет тому вперед" третьим фильмом из этой франшизы. Но им далеко до самих создателей, которые сами иронизируют над собой, передавая в кадре "приветы" обеим картинам. И дело не только в работе Александра Петрова, но и, например, в таких деталях, как упоминание Чертанова (поклонники "Притяжения" прекрасно помнят, как, например, инопланетный корабль разрушил многоэтажку в Чертаново, и для времени выхода фильма "Притяжение" - это тоже было новым словом в нашем кино).

Алиса Селезнева в отличие от героини книги в фильме - старшеклассница. И вся картина рассказывает о подростках и рассчитана на них в первую очередь

В фильме же "Сто лет тому вперед" соединили и кино, и спецэффекты, и искусственный интеллект. К чести создателей, сделали это в разумных пропорциях. Кир Булычев бы удивился, увидев такое. Он был большой фантазер, но авторы картины пошли дальше. Более того, создатели классического советского мультфильма "Тайна третьей планеты", который снят по произведениям Булычева в 1981 году, и те, кто снял фильм "Гостья из будущего" (1984 год) о приключениях Алисы Селезневой, да и поклонники обоих названных фильмов, посмотрев "Сто лет тому вперед", тоже будут поражены. Сюжет обманчиво кажется простым.

Есть московский старшеклассник Коля Герасимов (играет Марк Эйдельштейн, и в книге Коля - Наумов). И есть будущее, где живет девочка с розовыми волосами Алиса (Дарья Верещагина) со своим папой (Константин Хабенский) - он врач и профессор. Летающий робот Вертер практически член семьи - его озвучил Федор Бондарчук. Мамы нет. Как потом выяснится, она потеряна во времени и пространстве. А на самом деле работает учительницей физики в школе, где учится Коля. Маму играет Виктория Исакова. Есть еще и вещество космонит, за которым охотятся космические пираты Весельчак У (Александр Петров) и Глот (Юра Борисов).

Пути всех этих героев пересекаются самым невероятным образом. И Коля с друзьями попадают во временные качели, переносясь на сто лет вперед и обратно... В отличие от книги главные герои в фильме - старшеклассники, но авторы подчеркивают, что не экранизировали книгу, а вдохновлялись ей.

Досье "РГ"

Какие фильмы по произведениям Кира Булычева вышли в последнее время в России

Фильм "Хронос", 2022 год;Сериал "Очевидное невероятное" - экранизация цикла рассказов писателя "Великий Гусляр", 2023 год;Фильм "Сто лет тому вперед", 2024 год.

Всего же экранизаций Кира Булычева только в нашей стране более 20. Самые известные помимо названных тут и в статье - "Подземелье ведьм", "Через тернии к звездам" и анимационный сериал "Алиса знает, что делать!".

Кстати

Сценаристы сериала - Андрей Золотарев, который писал сценарии к таким фильмам и сериалам, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лед", "Притяжение" и другим, и Ксения Мирошник. Сам Золотарев уже в нескольких картинах, к которым он пишет сценарии, снимается в роли журналиста. Раньше Андрей действительно был тележурналистом канала НТВ.

Прямая речь

Андрей Золотарев, автор сценария:

"Сто лет тому вперед" - это новое прочтение творчества Кира Булычева. Мы не экранизировали конкретное произведение, но вдохновлялись миром, который создал писатель. При этом постарались сохранить все самое важное, что осталось в сердцах читателей, для которых Булычев - один из любимых писателей детства: это герои его историй. Конечно, будут и многочисленные отсылки к местам и явлениям, описанным в книге".

Александр Андрющенко, режиссер-постановщик и автор сценария: