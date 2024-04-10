Четвертый сезон «Пацанов» полностью доделали — он готов к выходу

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке в соцсетях сообщил о том, что работа над четвёртым сезоном шоу полностью готова. Сами съёмки завершились около года назад, а остальное время, видимо, ушло на доработку проекта.

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Крипке отметил, что, возможно, четвёртый сезон получился у команды самым лучшим из всех.

Четвёртый сезон «Пацанов» продолжит события третьего сезона. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера. Также в четвёртом сезоне появится актёр Джеффри Дин Морган, известный по ролям в «Сверхъестественном» и «Ходячих мертвецах».

Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь.