Сын Тарковского снял кино об «Андрее Рублеве»

В российский прокат 11 апреля выйдет новый фильм сына Андрея Тарковского. Эта документальная картина Андрея Андреевича Тарковского "Андрей Рублев. Воспоминания о фильме" расскажет о том, как снимался шедевр кинорежиссера.

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"Андрей Рублев", один из самых известных фильмов Андрея Тарковского, вошел в сокровищницу мирового кинематографа. С момента выхода на экраны и вот уже более 50 лет он находится в списке 100 лучших фильмов мира, составленном крупнейшими мировыми режиссерами и кинокритиками. Все слышали, многие видели "Андрея Рублева", но мало кто знает историю создания киноленты, каким был путь, выпавший на долю его создателей. В новой картине рассказывается о создании фильма, о его философском и художественном смысле, о фигуре самого Андрея Рублева и о влиянии великого иконописца на творчество Андрея Тарковского. В картину вошли интервью с соратниками и участниками создания картины, Андреем Кончаловским, Юрием Назаровым, Николаем Бурляевым и Боженой Масленниковой (цветоустановщик); сотрудниками Рублевского музея, философом Игорем Евлампиевым и другими. Визуальный ряд новой картины состоит из съемок фресок и икон Рублева, фотографий и документов из личного архива Андрея Тарковского, "Мосфильма", Госфильмофонда и других.

"Андрей Рублев" это не просто один из лучших фильмов в истории мировой кинематографии. Современность тем, удивительная, пророческая актуальность вопросов, затронутых автором, глубина конфликта внутреннего духовного мира художника с миром внешним, полным насилия и безбожия, и побудили меня к созданию документального фильма об "Андрее Рублеве". Пусть искусство не способно изменить мир, но оно способно размягчить нашу душу, открыть наши глаза на добро, красоту и гармонию этого мира, о которых мы, кажется, полностью забыли", - говорит Андрей Андреевич Тарковский.

Кстати

Ранее, в 2019 году, сыном Тарковского был снят документальный фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва". Премьера этой картины состоялась на Венецианском кинофестивале, затем она была показана на ведущих мировых и российских кинофестивалях, вышла в прокат. Сейчас ее можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.