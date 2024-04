При съемке «Падения империи» Алекс Гарленд вдохновлялся The Last of Us

Уже вот-вот в России стартует фильм «Падение империи» Алекса Гарленда. Газета «Известия» пообщалась с режиссёром на тему ленты, источников вдохновения и прочего.

Так, постановщик рассказал, что его сильно впечатлили обе The Last of Us, притом отчасти игры повлияли на Гарленда как на режиссёра.

О да, игра мне нравится. Обожаю её. Я не смотрел сериал, но, думаю, он очень похож по сюжету на видеоигру. Я был очень-очень впечатлён ею. Играл и в первую, и во вторую части. Я бы сказал, что в каком-то смысле на вас влияет всё, что вам нравится. Например, на The Last of Us, как я подозреваю, оказал влияние фильм «28 дней спустя».

Также Гарленд подчеркнул, что людям нравятся антиутопии, поскольку они вызывают страх, но при этом люди после просмотра чувствуют, что в реальном мире ничего не происходит. Но всегда интересно заглянуть за рамки обычного мира, считает постановщик.

Ещё Алекс высказался о том, почему именно Кирстен Данст получила главную роль. Режиссёр считает актрису очень талантливой и способной. К тому же она отлично вжилась в роль журналистки, которая оказывается в самом центре событий.

Премьера ленты в России состоится уже завтра.