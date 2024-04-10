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«Это блокбастер нового типа». Джек Блэк — о фильме Minecraft

Недавно актёр Джек Блэк оставил небольшой комментарий касательно грядущей экранизации Minecraft. По его словам, лента станет «блокбастером нового типа». Что имел в виду Блэк, не до конца понятно.

«Это блокбастер нового типа». Джек Блэк — о фильме Minecraft
© Чемпионат.com

Он также отметил, чтобы зрители не переживали, ведь фильм вряд ли будет полностью серьёзным — наверняка авторы приготовили много шуток.

Это блокбастер нового типа. Не переживайте, комедийные элементы в этом фильме тоже будут!

В актёрский состав ленты также вошли Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс. Сюжетных деталей до сих пор нет.

Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки картины стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.

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