Раскрыты детали сюжета нового фильма о «Титанике»

Обозреватель Guardian Лесли Фельперин раскрыл детали сюжета нового фильма о «Титанике». В картине фокус внимания будет сосредоточен на правительственном расследовании трагедии. Фильм «Непотопляемый: Нерассказанный Титаник» выйдет в кинопрокат в США и Великобритании 12 апреля.

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Как отмечается, фильм снят с гораздо более скромным бюджетом, чем знаменитая лента Джеймса Кэмерона. В картине постараются показать, что необычного, шокирующего и значительного было в катастрофе. Сюжет вращается вокруг правительственного расследования, которое началось после трагедии.

Расследование возглавляет сенатор Уильям Олден Смит, которого играет Коттер Смит. Следователи опрашивают выживших членов экипажа. Параллельно официальному следствию самостоятельное расследование проводит журналистка Элейн Ричард (Фиона Дуриф). В конце ленты ей предстоит встретиться со Смитом.

Ранее на аукционе продали легендарную дверь из фильма «Титаник», которая спасла главную героиню и обрекла на смерть персонажа Леонардо Ди Каприо. Реквизит был продан за $718 750 на аукционе Heritage Auctions. На самом деле это не дверь, а часть дверной рамы над входом в салон первого класса корабля.