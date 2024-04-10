Вышел тизер-трейлер сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый трейлер сериала «Калимба».

© Кадр из сериала «Калимба»

У шоу пока нет даты премьеры — оно должно стартовать уже совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие.