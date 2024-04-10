В Румынии отменили показ двух российских кинолент

Национальный архив фильмов (Госфильмофонд) Румынии расторг контракт с посольством РФ об аренде кинозалов для демонстрации двух российских художественных кинолент, которая была намечена в Бухаресте по случаю Дня космонавтики. Об этом сообщила в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией) министр культуры Ралука Туркан.

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"Недопустимо, чтобы такие явно пропагандистские кинематографические продукции, финансируемые российским государством, в контексте войны, начатой Россией на Украине показывались в общественных кинотеатрах", - написала она.

Посольство РФ в Румынии пригласило желающих на бесплатный просмотр двух кинолент о вкладе СССР и России в освоение космического пространства и первых полетах советских космонавтов. Так, 19 апреля в кинотеатре "Эфорие" должен был быть показан первый снятый на МКС фильм "Вызов", а 27 апреля в кинотеатре "Унион" - лента о первом выходе человека в открытый космос "Время первых". Оба фильма - с субтитрами на румынском языке.

Ранее директор Национального архива фильмов Роксана Гарет в связи с предстоящей демонстрацией российских кинолент сказала в интервью "Свободной Европе": "Мы не участвуем в политических выступлениях, наша роль - предоставлять равенство шансов с точки зрения равного доступа к культуре, не дискриминируя никого в зависимости от нынешнего или будущего политического контекста".