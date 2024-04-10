Оператор картины "Любовь и голуби" рассказал, как снимался легендарный фильм

Накануне на Мосфильме в двадцатый раз вручили кинопремию "Белый квадрат", статуэтку "За вклад в киноизобразительное искусство" имени Сергея Урусевского получил кинооператор Юрий Невский. В его фильмографии десятки картин, но есть одна особая, ставшая поистине народной, - это "Любовь и голуби". Мы попросили новоиспеченного лауреата рассказать, что осталось за кадром этого киношедевра.

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Юрий Анатольевич, во всевозможных фильмах о фильме "Любовь и голуби" рассказывается об актерах, о работе режиссера Владимира Меньшова, о судьбе драматурга Владимира Гуркина, но вот о том, чем эта картина уникальна с операторской точки зрения, говорится мало. У вас есть возможность показать нам эту историю со своего ракурса…

Юрий Невский: В фильме "Любовь и голуби" было много приемов, которые использовались в советском кино впервые. Зритель их не замечает, но чувствует. Вспомните сцену на берегу, когда герои пьют пиво. Изначально этот кадр задумывался по-другому, а мы сделали так, что сидит дядя Митя, потом камера укрупняется и отъезжает, а на общем плане мы видим уже бабу Шуру. Это снято одним кадром. Мы ввели такой китчевый прием. Немного с перебором.

Или бегут, бегут и прибегают на танцплощадку. Условная сцена? Условная. Но она дает некий смех. Самое интересное, что обратные точки этого кадра, где они танцуют на площадке, мы снимали на море, а не в карельском Медвежьегорске, где снималась почти вся картина. В Карелии был низкий уровень воды, а мы хотели, чтобы река была широкая. Сложно снимать одну половину на юге, а другую - на севере. Надо было соединить эти кадры по свету так, чтобы не бросились в глаза разные места съемок. Я даже проверял на своих студентах, никто не видит, что эти кадры сняты на юге.

Или помните кадры, где Вася сначала в доме, а потом машет рукой, открывает дверь и оказывается в море? Сложно было связать эти кадры по световому характеру. Планы должны были быть близки друг к другу. Кадр очень длинный. Снимать его было непросто. Приходилось и кран использовать, и ручную камеру держать так, чтобы не было заметно дрожание рук. Мы сняли два дубля.

Есть видео, где актера Александра Михайлова снимают под водой.

Подводные съемки тоже были у вас?

Юрий Невский: Я был подготовлен к подводным съемкам. Даже прошел курсы - научился нырять на большую глубину и всплывать. Но этого не понадобилось. А подводные кадры, о которых вы говорите, были сняты для фильма о фильме. Куски под водой мы снимали специальной камерой в одном из московских бассейнов. Я готов был сделать это и на море, но там не такая чистая вода.

Сцены с голубями - одни из самых красивых в фильме, тяжело "приучали" их к съемкам?

Юрий Невский: С голубями было очень сложно. Надо было ловить, предвидеть их поведение, снимать отдельно. Эти птицы отняли у меня много времени и нервов. Как и создание нужных времен года. В Карелии мы работали около месяца. Кстати, эпизод на крыше голубятни, первые кадры фильма, - это наш первый съемочный день. А в конце экспедиции снимали эпизод, где Надюха и Василий милуются на утонувшем корабле. Погода за этот месяц не изменилась, а нам надо было показать, что прошло время. Сначала была весна, потом - лето. Финал - это уже осень. И надо было эту осень создать. Если вы обратите внимание, то в начале по картинке - зелень, трава, кусты, а потом мы видим уже черную землю. Декораторы и художники постарались.

В вашей фильмографии есть и другие, не менее знаковые для нашего кинематографа названия: "Пьеса для пассажира", "Охота на лис", "Время танцора"… Все это фильмы Вадима Абдрашитова.

Расскажите немного о том, как вам работалось с этим большим мастером?

Юрий Невский: В подготовительный период, во время работы и после Вадим всегда требовал, чтобы я присутствовал на площадке. Я говорил: "Вадим, я всё понял. Я пойду, мне надо кое-что сделать". "Нет, ты сиди", - отвечал он. И я его сейчас прекрасно понимаю. Нужно полностью погружаться в съемочный процесс. Нельзя сказать: "Всё, я свою работу выполнил, пойду чай попью". Оператор всегда должен общаться с режиссером, ассистентами, осветителями. Я очень хорошо отношусь к такому общению во время съемочного и подготовительного периода. Застольный - так я называю этот период. Был момент, помню, я только что пришел домой со съемочной площадки, час прошел, как мы расстались с Вадимом Абдрашитовым, а супруга говорит: "Звонит Вадим". Я беру трубку и слышу: "Знаешь, у меня появилась идея". И разговоров на полчаса. Или ночью Вадим мог позвонить. Так и жили.

Сегодня снимают не так? Как в целом относитесь к современному кино и к тем изменениям - технологиям, искусственному интеллекту и прочим нововведениям, - которые коснулись и операторского искусства?

Юрий Невский: Когда я пришел, снимали только черно-белые фильмы. Цветное кино только зарождалось. Потом появилась другая пленка - Кодак. Всё время идут какие-то изменения. Снимали на пленку, стали снимать на цифру. Но оператора это не касается. Да, мы используем какие-то приемы, но в начале всё равно стоит картинка, решение, замысел.

Сразу чувствуется настоящая операторская школа!

Юрий Невский: Еще бы, ведь я попал на курс к выдающемуся Борису Израилевичу Волчеку, это он снял "Ленин в Октябре", "Мечту", "Во имя Родины"… Он был очень мудрым человеком, например, говорил: "Ты плохо снял, но смотри сам". Когда я это слышал, то внутренне обижался. Но со временем понял, что это такой подход мастера к студентам. Он никогда не сбивал меня. Когда я сам стал преподавать, тоже стал придерживаться этого принципа. Каждый должен иметь свое лицо. Каждый должен подойти к своей работе с какими-то своими принципами.

Ваша история в кинематографе поучительна еще и тем, что "важнейшее из искусств" вы покорили невероятным трудолюбием и настырностью, при этом - без всяких связей…

Юрий Невский: Какие там связи! Я из маленького Тамбова, а родители мои обычные агрономы. Сам я с детства увлекался двумя стихиями: лыжами, меня даже приглашали в Военное училище, где набирали сборную, и фотографией, ей я занимался с пятого класса во Дворце пионеров. Когда после школы я узнал, что есть такой институт кинематографии ВГИК, то решил попробовать свои силы. Поступал три раза. Не поступил раз, уехал домой, устроился фотографом в газету, не поступил два - снова не отчаялся, снова стал работать фотографом. Третий раз уже надо было поступать. Главный тут урок - нельзя отказываться от своей мечты, кино слабаков не любит.

Справка "РГ"

Премия "Белый квадрат" основана в 2004 году Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России совместно с Российским фондом культуры, Союзом кинематографистов России и кинокомпанией "Альянс". Награда присуждается лучшей операторской работе в полнометражном художественном фильме. В этом году премии удостоился оператор картины "Кентавр" Роберт Саруханян. Приз за лучшую операторскую работу в сериале получил Юрий Никогосов - "Актрисы".