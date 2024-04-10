Умер дважды номинированный на премию "Оскар" режиссер

Ушел из жизни один из самых именитых испанских режиссеров - Хайме де Арминьян. Кроме того, он был актером, сценаристом и продюсером.

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Де Арминьян дважды номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке": за "Мою прекрасную синьориту" в 1973-м и за "Гнездо" в 1981-м. Всего на счету кинематографиста более двадцати важных призов и номинаций.

Хайме де Арминьян родился 9 марта 1927-го в Мадриде - в этом году ему исполнилось 97 лет. Умер артист 9 апреля в своем мадридском доме. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на заявление национальной киноакадемии.

Хайме де Арминьян снимал с середины 1950-х: "Глядя на Монику", "Бой быков", "Близнецы", "Игра в правду", "Черный юмор", "Дьявол под подушкой", "Испанский девственник" - несколько десятков сериалов и кинокартин.

Жена - актриса Елена Сантонха, умерла в 2016-м. У пары трое детей.