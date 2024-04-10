Вышел финальный трейлер фильма о гражданской войне США, который выходит в РФ

Опубликован финальный трейлер фильма Civil War ("Гражданская война"), который в российском прокате получил название "Падение империи" (отечественный прокатчик изначально хотел озаглавить его "Падение США", однако студия A24 не позволила).

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Фильм, чей сюжет развивается в декорациях новой гражданской войны в США, выйдет в Америке 12 апреля, а у нас - на день раньше, уже завтра.

В центре истории - группа журналистов, которые отправляются в Вашингтон через кровавый хаос, чтобы взять интервью у президента распадающейся на части страны.

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Хендерсон, Кейли Спейни, Джоджо Т. Гиббс, Джесси Племонс и другие.

Режиссёр - Алекса Гарленд ("Аннигиляция", "Род мужской").

Русский трейлер - здесь.