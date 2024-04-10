В России завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»

Завершены съемки сериала «Челюскин. Первые», главные роли в котором сыграли Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро, сообщили НСН в «Институте развития интернета» (ИРИ).

Шестисерийный сериал-катастрофа расскажет об экспедиции парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами и затонул в 1934 году. Легендарные челюскинцы два месяца боролись за жизнь, оказавшись на арктической льдине, за их спасением следил весь мир.

Режиссером картины выступил Степан Коршунов, ее съемки начались в марте 2023 года. Премьера сериала состоится в этом году.

Ранее сообщалось, что в России экранизируют новый роман-катастрофу «Тоннель» писательницы Яны Вагнер. Она является автором романа-антиутопии «Вонгозеро», по которому сняли сериал «Эпидемия», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».