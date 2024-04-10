Арсений Робак вновь вступит в борьбу с криминалом в новом сезоне «Горячей точки»

Премьера третьего сезона остросюжетного детектива «Горячая точка» с Арсением Робаком в главной роли состоится 16 апреля 2024 года в эфире НТВ. В новом сезоне Женя Мурин перебирается в Воронеж и пытается построить новую жизнь, однако принципы заставляют его вновь вступить в борьбу с несправедливостью и криминалом, сообщили агентству «ИнтерМедиа» в пресс-службе телеканала. В картине также снимаются Елена Лотова, Иван Моховиков, Назир Жуков, Мария Ильякова, Сергей Букреев, Александр Лырчиков, Татьяна Чердынцева, Михаил Солодко, Даниил Толстых, Николай Козак, Сергей Гузеев, Евгения Романова, Алина Воронцова, Владимир Кравченко, Галина Анисимова, Анна Макшанова, Виктор Немец, Никита Подскопный, Владислав Котлярский и другие.

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- «Горячая точка» – это по-прежнему история Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат 2», которую наш герой продолжает, - говорит режиссёр-постановщик Денис Карро. В третьем сезоне мы вновь отдаём дань памяти великому режиссёру Алексею Балабанову, картинами которого я вдохновляюсь. Например, в первом сезоне проекта есть сцена, где героя сажают в КПЗ и двое заключённых просят у него прикурить, пытаются унизить, а Женя их бьёт. Она кадр в кадр повторяет эпизод из фильма «Брат», цитирует её. Зрители это заметили, стали оставлять комментарии, чему я очень рад.

После событий в родном Чернодолье Женя Мурин (Арсений Робак) перебирается в Воронеж. Он устраивается на стройку и пытается построить новую жизнь. Однако принципы не позволяют ему терпеть поборы с рабочих. Мурин вступает в конфликт с хозяевами стройки и милицией, в результате чего его увольняют.

В тот же момент в Воронеж перебирается Руслан (Назир Жуков) с женой Ольгой (Мария Ильякова), которая перенесла сюда свой бизнес. В надежде занять мужа, она открывает охранное предприятие, но Руслан слишком мягок, чтобы справиться с коллективом охранников. Он решает предложить Жене стать его помощником. Судимость мешает Мурину работать официально, но отказать Руслану он не может. Тем более один из объектов охраны – местное кладбище – становится очень проблемным, когда на него обращает внимание негласный хозяин города Хват (Владислав Котлярский). Он настойчиво предлагает Руслану и Ольге продать ему фирму, а после отказа прибегает к угрозам. Параллельно Женя пытается найти Татьяну (Елена Лотова), чтобы увидеться с сыном, и виновницу смерти своей матери Катю Подольскую (Татьяна Чердынцева).

- В этот раз нашему главному герою Евгению Мурину предстоит бороться с новым антагонистом Хватом, - рассказал Денис Карро. - Его сыграл интересный актёр Владислав Котлярский, который, на мой взгляд, прекрасно справился со своей задачей. География проекта практически не изменилась, мы продолжаем снимать в посёлке Трудовая Московской области. Однако у нас был новый любопытный объект – особняк Хвата. Наверное, для человека, который его построил, это был дом мечты, потому что в нём нет ни сантиметра простоты. В сериале это будет видно и заметно.

В новом сезоне Женю Мурина и остальных героев ждут новые встречи и новые события.

- Не раскрывая подробностей, могу сказать, что история Жеки и Татьяны не окончена, она развивается, - рассказала исполнительница роли Татьяны Елена Лотова. - У каждого из них в новом сезоне свои задачи и трудности, но есть и время друг для друга. Зрителю, безусловно, будет интересно наблюдать и за экшен-сценами, и за романтической линией героя. Одно без другого не может существовать. Мне нравится, что Татьяна для Жеки – некий маяк, к которому он возвращается, несмотря ни на что. Татьяна – человек, на которого можно положиться, она эмпатична, я думаю, мы с ней похожи, именно поэтому меня утвердили на эту роль. В какой-то момент их встреч с Жекой больше, в какой-то меньше. Всё как в жизни.

Ранее стало известно, что телеканал НТВ продолжает работу над вторым сезоном драмы «Хозяин». В новом сезоне главного героя ждут изменения как на работе, так и в личной жизни: он заступает на службу в убойный отдел и готовится стать отцом. Главную роль в картине исполняет актёр театра и кино Денис Никифоров.