Школьники собираются поехать в Ленинград в трейлере «Каждый мечтает о собаке»

Тизер-трейлер фильма «Каждый мечтает о собаке» обнародовала 10 апреля 2024 года кинокомпания «Наше кино». Картина снята режиссером и сценаристом Ольгой Беляевой («Легенды «Орлёнка») по одноименной повести 1966 года советского писателя Владимира Железникова («Чучело», «Чудак из шестого «Б»). Действие фильма, как и книги, происходит в послевоенном СССР.

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Главный герой Юрка - замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие - брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба и первая любовь.

Главные роли в фильме исполнили юные актеры Борис Дейков, Вера Островская, Макар Фомин, Вероника Васильева, Данила Хоренко, Елизавета Медведева, а также снялись Иван Колесников, Катерина Шпица, Дмитрий Муляр, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский, Константин Крюков, Ирина Купченко, Евгения Дмитриева, Борис Каморзин, Тамара Акулова, Сергей Кемпо и др. Музыку для картины написал Игорь Крутой.

В российский прокат «Каждый мечтает о собаке» выйдет 16 мая.