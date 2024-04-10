Раскрыта дата выхода четвертой части фильма о Бриджит Джонс

Раскрыта дата выхода четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс». Об этом сообщает Deadline.

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По данным издания, сиквел выйдет 14 февраля 2025 года, спустя почти 24 года со дня премьеры первой части картины.

«Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру и на сервисе Peacock в США в 2025 году», — говорится в статье.

Отмечается, что актриса Рене Зеллвегер, являющаяся исполнительницей главной роли в трех предыдущих частях картины, уже заключила контракт с создателями нового проекта. В актерский каст также вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. В сюжетную линию войдут и новые персонажи в исполнении Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

Ранее сообщалось, что новый фильм будет основан на романе Хелен Филдинг 2013 года «Бриджит Джонс: Без ума от парня», в котором героиня является 51-летней матерью-одиночкой с двумя детьми, исследующей приложения для знакомств.