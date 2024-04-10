Стала известна дата выхода нового фильма Гая Ричи

На проходящей прямо сейчас выставке CinemaCon 2024 режиссёр Гай Ричи рассказал о своём следующем фильме. Картина получила название In The Grey («В серой зоне») и уже полностью отснята — её премьера состоится в 2025 году.

© Чемпионат.com

Фильм расскажет историю двух специалистов по эвакуации важных персон из опасных мест. Главным героям предстоит вызволить важную женщину-переговорщика, отыскав некую пропавшую сумму денег. Главные роли в ленте сыграли Генри Кавилл («Ведьмак»), Джейк Джилленхол («Дом у дороги»), Розамунд Пайк («Исчезнувшая») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).

Уже совсем скоро у Гая Ричи выйдет ещё один фильм с Генри Кавиллом и Эйсой Гонсалес — «Министерство неджентльменских дел». Премьера ленты состоится и в России, однако точной даты у неё пока нет.