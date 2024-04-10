Названа дата начала съемок фильма о Петре I студии Михалкова

Съемки фильма "Рождение империи", рассказывающего о правлении Петра I в период с 1698 года по 1709 год, начнутся в конце весны. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Студии ТРИТЭ" Никита Михалков.

В конец декабря 2023 года Фонд кино завершил процедуры отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов. "Рождение империи" "Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" вошло в число девяти национальных фильмов - лидеров ответственного кинопроизводства, получивших поддержку.

"Мы должны начать [съемки] в конце весны", - сообщил Михалков.

По данным сервиса "Кинопоиск", фильм охватывает эпоху Петра I от 1698 года, когда молодой царь вернулся из "Великого посольства" в Европу до 1709 года - Полтавской битвы. Главный режиссер картины - Андрей Кравчук, ранее снявший исторические фильмы "Викинг" и "Союз спасения", Михалков, согласно данным сервиса, является продюсером киноленты.