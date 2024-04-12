Фильмы «Буратино», «Горыныч» и «Три толстяка» представят на защите в Фонде кино

В пятницу, 12 апреля, в Фонде кино проходит защита будущих зрительских кинофильмов компаний-лидеров российского кинопроизводства.

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Сейчас в этот список входят "Yellow, Black & White", "Дирекция кино", "1-2-3 Production", "Art Pictures Studio", "Водород", кинокомпания СТВ, студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и "Централ Партнершип". И вот какие кинопроекты - потенциальные блокбастеры - сегодня будут защищать создатели в расчете на государственную поддержку.

Студия "ТРИТЭ" предлагает экспертам оценить картины "Королева Анна" (режиссер Алексей Сидоров) и "Рождение империи" (Андрей Кравчук). Кинокомпания СТВ представляет три фильма: "Космическая собака Лида" (Евгений Сангаджиев), "Девятая планета" (Николай Рыбников) и "Горыныч" (Дмитрий Хонин).

"Дирекция кино" выносит на суд экспертов ленту "Бейрут" (Тимур Алпатов). Ннекоторые картины, в том числе и эта, уже были представлены в Фонде кино, и сегодняшний питчинг - это заявка на дополнительное финансирование.

Фильм "Art Pictures Studio" - это "Пропасть" Юрия Хмельницкого. "Водород" уже не первый раз представляет сказку "Буратино" Игоря Волошина. Четыре проекта защищает кинокомпания "1-2-3 Production": "В списках не значился" (Вадим Островский), "Один хороший день" (Кирилл Белевич), "Три толстяка" (Владимир Ракша и Владимир Болгов) и "Долгая дорога в лето" (Максим Беспалый).

Пять кинофильмов у студии-лидера "Yellow, Black & White". Это - "Холоп 3" Клима Шипенко, "Геля" Стаса Иванова, "Руки вверх!" Аскара Узабаева, "Финист. Первый богатырь" и "Чебурашка 2" - режиссер обеих картин Дмитрий Дьяченко. Все они уже знакомы зрителям: информация о каждом будущем фильме появлялась, тем более что три из пяти - продолжения франшиз.

Студия "Централ Партнершип" представит четыре картины: "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма" Игоря Волошина, "Битва моторов" Ильи Маланина, "Первый на Олимпе" Артема Михалкова, "Пророк" Феликса Умарова.

Участники мероприятия - заместитель председателя Попечительского совета Фонда кино, министр культуры РФ Ольга Любимова; председатель Совета Фонда кино, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой; первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский; председатель экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин; продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров Киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук; киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев; сценарист, режиссер Клим Шипенко и другие.

Обозреватель "РГ" будет следить за защитой и напишет про самые любопытные детали.