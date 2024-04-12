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Фильмы «Буратино», «Горыныч» и «Три толстяка» представят на защите в Фонде кино

В пятницу, 12 апреля, в Фонде кино проходит защита будущих зрительских кинофильмов компаний-лидеров российского кинопроизводства.

Фильмы «Буратино», «Горыныч» и «Три толстяка» представят на защите в Фонде кино
© Российская Газета

Сейчас в этот список входят "Yellow, Black & White", "Дирекция кино", "1-2-3 Production", "Art Pictures Studio", "Водород", кинокомпания СТВ, студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и "Централ Партнершип". И вот какие кинопроекты - потенциальные блокбастеры - сегодня будут защищать создатели в расчете на государственную поддержку.

Студия "ТРИТЭ" предлагает экспертам оценить картины "Королева Анна" (режиссер Алексей Сидоров) и "Рождение империи" (Андрей Кравчук). Кинокомпания СТВ представляет три фильма: "Космическая собака Лида" (Евгений Сангаджиев), "Девятая планета" (Николай Рыбников) и "Горыныч" (Дмитрий Хонин).

"Дирекция кино" выносит на суд экспертов ленту "Бейрут" (Тимур Алпатов). Ннекоторые картины, в том числе и эта, уже были представлены в Фонде кино, и сегодняшний питчинг - это заявка на дополнительное финансирование.

Фильм "Art Pictures Studio" - это "Пропасть" Юрия Хмельницкого. "Водород" уже не первый раз представляет сказку "Буратино" Игоря Волошина. Четыре проекта защищает кинокомпания "1-2-3 Production": "В списках не значился" (Вадим Островский), "Один хороший день" (Кирилл Белевич), "Три толстяка" (Владимир Ракша и Владимир Болгов) и "Долгая дорога в лето" (Максим Беспалый).

Пять кинофильмов у студии-лидера "Yellow, Black & White". Это - "Холоп 3" Клима Шипенко, "Геля" Стаса Иванова, "Руки вверх!" Аскара Узабаева, "Финист. Первый богатырь" и "Чебурашка 2" - режиссер обеих картин Дмитрий Дьяченко. Все они уже знакомы зрителям: информация о каждом будущем фильме появлялась, тем более что три из пяти - продолжения франшиз.

Студия "Централ Партнершип" представит четыре картины: "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма" Игоря Волошина, "Битва моторов" Ильи Маланина, "Первый на Олимпе" Артема Михалкова, "Пророк" Феликса Умарова.

Участники мероприятия - заместитель председателя Попечительского совета Фонда кино, министр культуры РФ Ольга Любимова; председатель Совета Фонда кино, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой; первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский; председатель экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин; продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров Киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук; киножурналист, продюсер, ведущий программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев; сценарист, режиссер Клим Шипенко и другие.

Обозреватель "РГ" будет следить за защитой и напишет про самые любопытные детали.

Фильмы и сериалы
Пророк
Три толстяка
Максим Беспалый
Кирилл Белевич
Вадим Островский
Клим Шипенко
Юрий Хмельницкий
Евгений Сангаджиев
Стас Иванов
Аскар Узабаев
Андрей Кравчук
Артем Михалков
Антон Златопольский
Иван Кудрявцев
Николай Рыбников
Леонид Верещагин
Тимур Алпатов
Дмитрий Дьяченко
Илья Маланин
Владимир Толстой
Ольга Любимова
Игорь Волошин
Алексей Сидоров
Федор Бондарчук
Никита Михалков
Ленфильм