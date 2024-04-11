Сериал «Герои» получит еще одно продолжение

Как сообщает издание Deadline, сценарист и продюсер Тим Кринг вновь перезапустит знаменитый сериал «Герои». Очередной перезапуск получит подзаголовок «Затмение» и расскажет о новой группе сверхлюдей, которые внезапно обнаруживают у себя различные суперспособности.

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Действие сериала развернётся спустя годы после событий оригинального шоу. Ожидается, что в произведении появятся знакомые персонажи, однако возвращения знаменитого каста ждать не стоит. У «Затмения» пока нет даже примерной даты выхода, однако Тим Кринг уже нашёл кинокомпанию, которая займётся финансированием его идей.

«Герои: Затмение» станут уже третьим сериалом по франшизе. Оригинальный проект выходил с 2006 по 2010 годы, после чего в 2015-м шоу получило продолжение в лице «Возрождения». Мини-сериал продержался всего один сезон и был негативно воспринят критиками и зрителями.