Состоялась премьера сериала Fallout от Amazon

11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout.

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Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Это полностью оригинальная история по франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители.

За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения». Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграл гуля.