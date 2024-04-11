В Мексике открылся фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино стартовал в среду в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института Мексики, передает корреспондент ТАСС.

© pxhere

В торжественной церемонии открытия фестиваля, который продлится до 29 апреля, приняли участие посол России Николай Софинский и генеральный директор Национального политехнического института Артуро Рейес Сандоваль.

"В рамках этого фестиваля зрители смогут познакомиться с трудами российских и советских режиссеров разных эпох, разных жанров, разных стилей. Одни философские, другие основанные на произведениях классической литературы, третьи современные", - сообщил российский посол.

По словам дипломата, в программе смотра такие картины, как обладатели "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля 1958 года "Летят журавли" и премии "Оскар" (1981) как лучший фильм на иностранном языке "Москва слезам не верит".

"Одна из картин тесно связана с историей Мексики. Режиссер Сергей Эйзенштейн приехал в Мексику в 1930 году с очень большим проектом: запечатлеть культуру и политику Мексики, начиная с доиспанского периода и до революции. Проект не был доведен до конца, однако большая часть была выполнена, эти фрагменты будут показаны в рамках фестиваля", - рассказал Софинский.

Посол назвал символичным то, что фестиваль российского кино проходит в Мехико в год столетия киностудии "Мосфильм".

"Мы рады вновь продемонстрировать, что ни одна культура не может быть отменена, потому что она является частью мировой культуры. Культура всегда объединяет, это символ единства. Очевидно, что попытки запретить культуру не могут увенчаться успехом, потому что культура всегда в наших сердцах", - резюмировал российский посол.

В свою очередь Артуро Рейес Сандоваль выразил уверенность, что киносмотр "способствует укреплению культурного сотрудничества, лучшему пониманию между Мексикой и Россией - двумя братскими странами".

"Российская культура для нас - огромное удовольствие", - отметил он, напомнив, что сотрудничество сторон в сфере культуры началось более 100 лет назад и за это время "страны соткали полотно дружбы благодаря кинематографу".

Фестиваль открылся показом картины Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" (2017). Перед началом сеанса зрители могли ознакомиться с выставкой "Окно в Россию", организованной в фойе зрительного зала представительством Россотрудничества в Мексике, и послушать произведения советской и российской эстрады в исполнении группы "Садко".