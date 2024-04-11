Режиссер «Капитана Марвел 2» Ниа ДаКоста может снять фильм «28 лет спустя»

По информации издания Deadline, Ниа ДаКоста, снявшая ленту «Капитан Марвел 2» и «Кэндимена», ведёт переговоры о постановке картины «28 лет спустя», которая выступит сиквелом фильма «28 дней спустя» с Киллианом Мёрфи.

© Чемпионат.com

Судя по всему, ДаКоста пока не назначена на пост режиссёра, но, скорее всего, должность достанется именно ей.

Исполнительным продюсером продолжения станет Киллиан Мёрфи, а также обсуждается его возвращение к роли — в «28 дней спустя» он играл главного героя.

Оригинальная лента рассказывала про Джима. Парень приходит в себя в реанимационном отделении больницы. Он убеждается в том, что Лондон покинут людьми, а повсюду видны последствия массовых беспорядков и хаоса.