В «Иллюзии обмана 3» снимутся ключевые актеры из прошлых частей

Кинокомпания Lionsgate во время Cinema Con 2024 сообщила, что в третьей части «Иллюзии обмана» к своим ролям вернётся весь оригинальный актёрский состав предыдущих двух частей.

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То есть речь идёт про Джесси Айзенберга, Марка Руффало, Вуди Харрельсона, Дэниела Рэдклиффа, Майкла Кейна, Моргана Фримена и других. Также ожидается появление «новых воров-фокусников».

Производство проекта стартует 31 мая. Снимать ленту будут в Нью-Йорке, Будапеште и Париже. Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Вторая часть вышла в 2016 году, её приняли прохладнее оригинала, однако у франшизы всё равно большая фанатская база. У триквела пока нет даже примерной даты выхода.