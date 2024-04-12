В РФ впервые снимут художественный сериал о героизме детей Донбасса в зоне СВО

Многосерийный фильм "Дети Донбасса", к работе над которым приступила кинокомпания "Триикс медиа", расскажет о героизме юных жителей региона, которые находят в себе силы сопротивляться преступлениям украинских нацистов. Как заявил ТАСС генеральный продюсер компании Сергей Щеглов, это будет первый художественный сериал, посвященный данной теме, в рамках кинопроектов о специальной военной операции (СВО).

© unsplash

"К настоящему времени снято много документальных фильмов, уже есть большое количество жизненных, но неэкранизированных историй о героизме детей Донбасса во время СВО. На основе этих реальных примеров мы приступили к созданию первого художественного сериала данной тематики с рабочим названием "Дети Донбасса". Уверены, что социальная значимость такого проекта абсолютно бесспорна", - сказал Щеглов.

Он отметил, что для достижения максимальной достоверности событий, предусмотренных в сюжете, часть съемок многосерийной картины пройдет в населенных пунктах, расположенных недалеко от районов, где еще могут идти боевые действия.

"Съемочные группы кинокомпании "Триикс медиа" уже имеют опыт такой работы, - отметил генеральный продюсер кинокомпании. - Неоднократно направлялись для создания наших проектов в различные горячие точки на территории стран Африки и Ближнего Востока. Сегодня уже активнее снимаются художественные картины об СВО, в том числе на освобожденных территориях. Но мы были первыми, кто не побоялся отправиться "за ленточку" и снять первый художественный фильм об СВО в июле 2022 года. Работали в Попасной, Стаханове, в окрестностях Бахмута, где была линия соприкосновения с противником, в Луганске, Алчевске, Первомайске, Ирмино и в Троицком".

В связи с этим, по словам Щеглова, в марте 2023 года на Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения команде "Триикс медиа" был вручен специальный приз "За проявленный героизм при создании фильмов в горячих точках".

Генеральный продюсер также подчеркнул, что создаваемый сериал "Дети Донбасса" будет иметь целью патриотическое воспитание подрастающего поколения.

"Мы хотим, чтобы о героизме детей Донбасса узнало как можно больше людей, особенно подростков, чтобы они понимали, через что пришлось пройти их сверстникам, проживающим на новых территориях", - сказал Щеглов.

О кинокомпании

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс медиа" является одной из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла. Снятые кинокомпанией фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным Национальной медиа группы (НМГ), стали лидерами рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.