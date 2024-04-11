Мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» выйдет в прокат 6 июня

Новый анимационный фильм "Сказочный патруль. Шоу продолжается" по мотивам одноименного сериала в жанре детективного городского фэнтези выйдет в кинотеатрах 6 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

© Кадр из мультфильма "Сказочный патруль. Шоу продолжается"

"Мультфильм "Сказочный патруль. Шоу продолжается" выходит в прокат 6 июня. Действие разворачивается в локациях пригорода Мышкина: в байкерском клубе и на скрытой от людей ферме, где выращивают единорогов. Главным героям предстоит убедиться в том, что благие намерения и необдуманные поступки могут привести к непредвиденным последствиям", - рассказали в пресс-службе.

Фильм режиссера Антона Ланшакова выпустит в прокат российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов "НМГ Кинопрокат". Создатели отмечают, что новый проект от сериала отличает драматургия, он приближен к реальной жизни, при этом сохранены сказочная и магическая составляющие. Специально для мультфильма композитор Александр Биллион написал рок-композицию "Песня гномов".

"Когда "Патруль" только начинался как сериал, я всегда представлял его больше детективной историей. <...> История в "Сказочный патруль. Шоу продолжается" стоит особняком от основного сериала. Ее могут смотреть как поклонники сериала, так и не знакомые с героями зрители", - привели в пресс-службе слова режиссера проекта.

"Сказочный патруль" - анимационный детский мультсериал, который рассказывает о приключениях девочек-волшебниц, приехавших в город Мышкин. Его премьера состоялась в апреле 2016 года в рамках киножурнала "Мульт в кино". Транслируется на детских телеканалах "Мульт", Ani и "Карусель". Проект удостоен множества наград, в том числе премий "Главные герои", "Мультимир", "ТЭФИ Kids", "ИКАР" и других.