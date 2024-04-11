Начались съемки комедии «Плагиатор» с Евдокимовым, Лагашкиным и Башаровым
Начались съемки музыкальной романтической комедии "Плагиатор". Режиссером этой истории про молодого музыканта, пытающегося в прошлом решить вопросы настоящего, стал Антон Мегердичев, известный по блокбастерам "Движение вверх" и "Сердце Пармы". И такая работа для Антона на первый взгляд кажется нетипичной.
Главному герою Егору - 30, его работа - подпевать гостям в караоке, но он мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-миллионера. И когда Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год - у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит ко все более неожиданным результатам в будущем…
Главные роли в фильме играют Роман Евдокимов и Стася Милославская. Также в ролях: Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко и др.
Специально для фильма созданы музыкальные версии суперхитов прошлых лет в новых аранжировках. Главную песню героя "Я буду там" написал музыкант Антон Беляев. Композиция станет частью фильма и войдет в его саундтрек.
Авторы сценария картины: Илья Шиловский, Светлана Шиловская. Съемки пройдут в Москве. Релиз картины состоится в 2025 году. Занимаются картиной продюсерские компании "Марс Медиа" и "Арна медиа"
Прямая речь
Антон Мегердичев, режиссер:
- У меня небольшое количество фильмов, но все они в разных жанрах. "Плагиатор" не только моя первая комедия, а первая музыкальная романтическая комедия и мне очень интересно этим заняться. Наш фильм о молодом, талантливом, но не слишком удачливом музыканте, который получил возможность путешествовать в прошлое и там менять настоящее. Но по-настоящему изменить его ему удалось только в настоящем. В нашей истории мы хотим сказать - дорожи и прошлым, и настоящим и меняй свою жизнь здесь и сейчас. Это, конечно же, семейное кино, мы надеемся сделать фильм, объединяющий разные поколения.