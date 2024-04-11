Начались съемки комедии «‎Плагиатор» с Евдокимовым, Лагашкиным и Башаровым

Начались съемки музыкальной романтической комедии "Плагиатор". Режиссером этой истории про молодого музыканта, пытающегося в прошлом решить вопросы настоящего, стал Антон Мегердичев, известный по блокбастерам "Движение вверх" и "Сердце Пармы". И такая работа для Антона на первый взгляд кажется нетипичной.

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Главному герою Егору - 30, его работа - подпевать гостям в караоке, но он мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-миллионера. И когда Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год - у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит ко все более неожиданным результатам в будущем…

Главные роли в фильме играют Роман Евдокимов и Стася Милославская. Также в ролях: Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко и др.

Специально для фильма созданы музыкальные версии суперхитов прошлых лет в новых аранжировках. Главную песню героя "Я буду там" написал музыкант Антон Беляев. Композиция станет частью фильма и войдет в его саундтрек.

Авторы сценария картины: Илья Шиловский, Светлана Шиловская. Съемки пройдут в Москве. Релиз картины состоится в 2025 году. Занимаются картиной продюсерские компании "Марс Медиа" и "Арна медиа"

Прямая речь

Антон Мегердичев, режиссер: