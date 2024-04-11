Warner Bros. запустила в работу фильм про темнокожего самурая Ясукэ

По информации издания Variety, в работу запущен фильм про темнокожего самурая Ясукэ. Его дистрибьютером выступит кинокомпания Warner Bros.

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Режиссёром ленты выступит Блитц Базавуле, снявший мюзикл «Цвет пурпурный». Проект про Ясукэ уже выпускал Netflix в 2021 году — тогда главного героя озвучил Омар Си.

Сюжет проекта расскажет о существовавшем воине из Африки по имени Ясукэ, который в последствии отправился в Японию и стал первым в истории темнокожим самураем в стране. Источники Variety сообщили, что на фильм претендовали другие кинокомпании, которые даже представили черновики своих сценариев, но все, кроме Warner Bros., были отвергнуты.

Сюжетных деталей нет, но известно, что картина не будет типичным байопиком, а чем-то в духе «300 спартанцев» Зака Снайдера.