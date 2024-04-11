В фильме про Майкла Джексона будет 30 культовых песен и выступлений

Во время Cinema Con 2024 кинокомпания Lionsgate показала трейлер биографического фильма про Майкла Джексона, который выйдет прд названием «Майкл».

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Продюсер ленты Грэм Кинг сообщил, что в проект войдет более 30 песен Джексона. Также он сообщил, что в фильме покажут самые культовые номера певца. По словам Кинга, вся команда безумно гордится проектом, и как можно скорее хочет представит его зрителям.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Премьеры ленты состоится 18 апреля 2025 года.