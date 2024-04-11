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Вышел трейлер комедии "Тур с Иванушками" с Муцениеце и Маякиным в главных ролях

На YouTube вышел трейлер комедии «Тур с Иванушками» с Агатой Муцениеце, Романом Маякиным и Романом Курцыным в главных ролях.

Агата Муцениеце надела погоны и отправилась по следам «Иванушек»
© Газета.Ru

В новом ролике три подруги договариваются сделать что-то безбашенное и отправляются в тур за группой «Иванушки International». Одной из центральных фигур фильма стала полицейская, которую сыграла Муцениеце. Также в трейлере появились Маякин и Курцын, которые начинают роман с главными героинями.

В музыкальной комедии появятся Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. В съемках также примут участие и солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

По сюжету роуд-муви три подруги, в детстве фанатевшие по «Иванушкам International», отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни. Планируется, что фильм выйдет в кинотеатрах 7 марта 2024 года, а затем будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.

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