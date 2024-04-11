«Зритель отвечает рублем»: Михалков оценил состояние российского кино

Российское кино переживает период мощного подъема, заявил режиссер и сценарист Никита Михалков. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что «зритель отвечает на это рублем»: вышедшие в последнее время картины собирают большие суммы в прокате.

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Зритель отвечает на это рублем. Картины, которые вышли в последние годы, — они собирают в любом случае, даже если это не топ, но, скажем, это больше миллиарда, больше двух, трех миллиардов. <...> И это есть знак подъема, — отметил режиссер.

По его словам, российские зрители готовы пересматривать кинокартины. Так, в кинотеатры на отечественные фильмы ходят целыми семьями, причем по несколько раз. Как уточнил Михалков, это связано с тем, что они отвечают «психологическому ощущению мира российского зрителя».

Ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится, — пояснил Михалков.

Продюсер Олег Мальцев ранее заявил, что россияне все меньше интересуются жизнью на Западе и поэтому падает их интерес и к продукции западного кинематографа. По его словам, подъему отечественной киноиндустрии способствовал уход из страны ведущих зарубежных киностудий в 2022 году. При этом, по мнению продюсера, отечественному кино понадобится еще 10–15 лет, чтобы уверенно встать на ноги.