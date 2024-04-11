Закончились съёмки библейского триллера «Мария» с Энтони Хопкинсом

По информации издания Deadline, завершились съёмки библейского триллера «Мария». Главные роли в фильме сыграли Энтони Хопкинс и Ноа Коэн.

© Чемпионат.com

Сюжет расскажет о том, как Мария, сыгранная Коэн, подвергается потустороннему зачатию и становится изгнанницей, вынужденной скрываться от царя Ирода. Ирод, образ которого воплотил Хопкинс, открывает охоту за новорождённым, видя в нём угрозу своей власти.

Режиссёром выступил Ди Джей Карузо, снявший ленты «Паранойя», «Деньги на двоих», «Забирая жизни" и другие картины.