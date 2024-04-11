Пять причин увидеть притчу-триллер Наталии Гугуевой "Туман"

В прокате с сегодняшнего дня триумфатор российских и международных кинофестивалей, фильм "Туман" режиссера Наталии Гугуевой.

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Этой картине рукоплескали мировые столицы на нескольких континентах, и эту же картину пытались не пускать на экраны Европы - не только потому что она из России, но и потому, что говорит о любви и всепрощении, которых давно не видели на берегах Сены, Тибра и Темзы. Но искусство все-таки победило, в недружественных странах лента собрала полные залы и приличную критику… Называем пять причин, почему и нам стоит увидеть "Туман".

Чистота жанра

В России за последние годы многие пытались снять психологический триллер, но обычно дело заканчивалось экранизацией очередной главы из учебника по психологии, особенно той его части, где прорабатываются детские травмы. Хорошего кино из всего этого не получилось.

"Туман" - тот редкий пример, когда перед нами действительно триллер. Молодая девушка-документалист приезжает на отдаленную островную метеостанцию расследовать исчезновение семейной пары метеорологов, вместе с ней на этом клочке земли, омываемом со всех сторон северным морем, находится лишь один человек - главный и единственный подозреваемый в убийстве. Даже не пытайтесь, глотая попкорн, играть в следователя, финал будет совершенно неожиданным, а вот отгадать загадки, которые в триллере Гугуевой предостаточно, попробовать можно. Подсказка - к "расследованию" лучше всего подключить не интеллект, а сердце.

Притчевость

Из классики кино мы знаем: любой триллер, в котором немногочисленные герои действуют в замкнутом пространстве, априори обретает очертания притчи. Какой именно? На первый взгляд, "Туман" - история об Адаме и Еве, и о третьем лишнем, который все испортил. Но в хороших триллерах первый взгляд - всегда ошибочный. Чем притчевость опасна для зрителей - в узнавании себя, а чем она полезна - всегда видно, что "причесать" в себе, чтобы не наступать на грабли судьбы. Притча всегда превращает киноэкран в беспощадное зеркало. Неудивительно, что режиссер уже получила гору писем от тех, кому "Туман" помог пережить личную драму.

Головокружительные съемки

Северная природа: сопки, водопады, ущелья, туманы, стальное Баренцево море. В таких локациях разворачивается история любви и ненависти. Фильм снимался на старейшей действующей метеостанции мира, что работала еще при двух последних российских царях, пережила две мировые войны и вот теперь замерла в ожидании чуда. Станция стала полноправным героем "Тумана". Головокружительные съемки природы и портретов на фоне бушующего моря - дело рук безгранично талантливого кинооператора Шандора Беркеши ("Ангелы революции", "14+", "Зулейха открывает глаза", "Частица Вселенной", "Дети Арбата"). Причем - именно рук, погода не давала снимать ему со штатива. Если в развитии сюжета и выстраивании напряжения, "Туман" наследует ранним триллерам Дэвида Финчера, то по картинке - это ближе к эстетствующему "Фотоувеличению" Микеланджео Антониони, где каждый кадр просится на фотообои.

Актеры знают, что делают

Наталия Гугуева пришла в игровое кино из документалистики. Она сняла десятки картин с невыдуманными характерами и реальными сюжетами. Через видоискатель кинокамеры она не раз наблюдала, как совершенно разные люди ведут себя в обыденных и чрезвычайных ситуациях. Посмотрите на досуге ее "НЕрасставание", "Свидетели любви", "Форсаж" - это все о подлинных чувствах. Опыт в неигровом кино помог Гугуевой в работе с актерами. Исполнители ролей в "Тумане" знают, что они делают и к чему идут. В фильме снялись совсем еще молодые Валерия Репина ("Порт", "Кибердеревня") и Денис Бондаренко (Театр Вахтангова), а также хорошо знакомые зрителю Ольга Красько ("Турецкий гамбит", "Время собирать камни", "Кушать подано!") и Евгений Харитонов ("История одного назначения", "Доктор Лиза", "Брестская крепость", "Мастер и Маргарита").

Наталия Гугуева. Фото: Предоставлено студией "Встреча"

Новый уровень женского кино

Режиссеры-женщины в российском кино уже давно чувствуют себя свободно и уверенно. В авторском кинематографе им и вовсе нет равных. Анна Меликян, Валерия Гай Германика, Элла Манжеева, Любовь Борисова… И теперь Наталия Гугуева, сумевшая преодолеть артхаус и достать до самых глубин людских тревог и страхов. О режиссерском почерке Гугуевой в игровом кино говорить еще рано, но в том, что художник на своем месте - сомнений нет.