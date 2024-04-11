Фильм Кирилла Серебренникова примет участие в Каннском кинофестивале

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили список участников основной конкурсной программы. В этот раз в неё вошёл байопик «Лимонов, баллада об Эдичке» российского режиссёра Кирилла Серебренникова с Беном Уишоу в главной роли.

В основу ленты легла биографическая книга «Лимонов» французского писателя и сценариста Эмманюэля Каррера. Фильм расскажет об Эдуарде Лимонове, российском поэте, писателе и публицисте. Кирилл Серебренников описывает ленту как «поэтическую биографию с метафорами, паузами и другими элементами, необходимыми для описания сумасшедшей жизни».

Постер фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

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77-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт в период с 14 по 25 мая 2024 года во Франции. Председателем жюри выступит режиссёр «Барби» Гретта Гервиг. Вместе с «Лимоновым» на фестивале также будут «Брат 3» и фильм «Анора» с Юрой Борисовым.