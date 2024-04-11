Как отпустить старые обиды: Обзор фильма «Собачья жизнь: Друзья навек»

Собака — друг человека, и хорошее доброе-семейное кино обязательно должно включать в себя хотя бы одного четвероногого питомца. А то и быть посвящено ему полностью.

© tlum.ru

На русском языке выходит добрый и трогательный китайский фильм о дружбе девочки и собаки, «Собачья жизнь: Друзья навек». Тлум.Ру успел увидеть новинку одним из первых, так что теперь делится впечатлениями.

О чём фильм?

Ли Янь — девушка, потерявшая отца во время катания на лыжах на Алтае во время второго года обучения в средней школе. Она злится на свою мать, которая отказалась от лечения папы из-за огромных больничных счетов. Когда они возвращаются в родной город, за героиней увязывается щенок лабрадора, и, несмотря на то, что мать не хочет никаких животных дома, собака всё-таки остаётся. Ему дают имя Кола, и постепенно, как это очент часто бывает, он становится полноценным членом семьи.

Со временем герои понимают, что собака не только спасает их от уныния, но и помогает в ситуациях, в которых животные редко оказываются сообразительнее людей — например, отключает электричество во время потопа или восстанавливает рецепт папиных фирменных шашлычков. Может ли быть такое, что отец Ли Янь переродился в теле собаки?

Что показали зрителям?

Поначалу сюжет истории напоминает одноимённый фильм «Собачья жизнь», вышедший в 2017 году. К слову, нужно отметить, что в оригинальном названии новинки и речи не идёт ни о какой собачьей жизни — он называется «Прощай, Ли Келе» («Zai jian, Li Kele») и отсылает к драматичной завязке сюжета. Но в центре происходящего у нас всё-таки собака.

Режиссёр фильма Ван Сяоле уже работал с животными — он снял, например, картину «Собака — герой Сяоци» в 2015 году. И, нужно сказать, образ братьев наших меньших ему удаётся на отлично — даже если бы нам не намекали на роль отца в этой истории, одна лишь помощь пса в повседневных человеческих делах уже выглядит очень трогательно.

Главная героиня, как и её мать, переживает горе, но делают они это по-разному: Ли Янь не готова смириться с потерей отца, с которым она только вчера каталась на горнолыжных склонах, и она не понимает, как одна-единственная трубочка может решить, кому жить, а кому нет. Мать же пытается держаться — она должна жить дальше ради дочери, но та не всегда понимает, что у неё благие намерения. Конечно, не обходится без конфликта поколений, а дочь пытается справиться с горем способами, которые совсем не нравятся её маме.

Кино рассказывает нам — нужно научиться отпускать, как бы тяжело это ни казалось. Жизнь совершенно непредсказуема, но, что бы ни случилось, она должна продолжаться. Это не значит, что нужно забывать о людях, которые остались в прошлом, но очень важно при этом помнить, что мир не перестаёт вращаться.

В картине есть и любовная линия — правда, в традициях китайского семейного кино, очень ненавязчивая и подходит для зрителей любого возраста. Но куда больше фильм поймут, кажется, именно подростки — главная героиня, столкнувшись одновременно с моральной травмой от потери отца и трудностями подросткового возраста, учится переживать всё это, находить выход из трудной ситуации, ошибаться (потому что какая жизнь без ошибок?) и исправлять свои ошибки. Именно так и происходит взросление личности.

Любой фильм про собак неизбежно содержит в себе нотку грусти — собачий век короток, в отличие от человеческого, и об этом важно предупредить особенно чувствительных зрителей.