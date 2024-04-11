В Бергамо 5 мая пройдет тайный показ фильм RT по Донбасс. О месте проведения будет сообщено только за 24 часа до мероприятия. Подробности передает агентство РИА Новости.

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О том, что киноленту «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» представят зрителям в Бергамо, стало известно от журналиста Винченцо Лоруссо и его жены Светланы. Именно они занимаются организацией. По словам мужчины, данное мероприятие имеет «исключительное значение», так как мэр города является открытым русофобом.

До сих пор место, где будет проходить показ киноленты, остается в секрете. Это необходимо для того, чтобы его не сорвали.

«Место демонстрации документального фильма останется секретным, можно сказать, до последнего момента. И только за 24 часа до мероприятия о нем будет сообщено тем, кто забронировал показ», - поделилась Светлана.

Напомним, что фильм про Донбасс уже показали в Риме. Организаторы сообщали, что на первых сеансах залы были полные, несмотря на то, что граждане Украины пытались сорвать премьеру.

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