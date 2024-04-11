Вышел финальный трейлер комедии «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила финальный трейлер комедии «Воображаемые друзья».

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Лента выйдет в кинотеатрах по всему миру 17 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

«Воображаемые друзья» рассказывают о девочке, которая обнаруживает, что может видеть воображаемых друзей, о которых когда-то забыли её близкие. Она отправляется в путешествие, чтобы воссоединить утерянных существ с другими детьми.

Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс («Дэдпул»), Стив Карелл («Офис») и Кэйли Флеминг («Локи»). Режиссёром и сценаристом выступил Джон Красински, звезда «Офиса» и создатель «Тихого места». Он же озвучил одного из воображаемых друзей.