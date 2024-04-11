В России выйдет фильм открытия Каннского кинофестиваля «Второй акт»

В кинотеатрах России выйдет комедия «Второй акт» французского режиссёра Квентина Дюпье, однако точная дата премьеры пока неизвестна. Эта картина выступит фильмом открытия Каннского кинофестиваля — 2024. О готовящейся премьере ленты в стране рассказало издание «Бюллетень Кинопрокатчика».

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Сюжет повествует о девушке Флоренс, которая хочет познакомить возлюбленного Дэвида со своим отцом Гийомом. Но проблема в том, что Дэвид не любит Флоренс, поэтому хочет «повесить» её на своего друга Вилли. Затем все четверо встречаются в небольшом ресторане в глуши, чтобы вместе попытаться распутать этот клубок запутанных отношений.

Главные роли в картине исполнят Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар и Мануэль Гийо. Прокатчиком фильма в России выступит кинокомпания «Русский Репортаж».

Мировая премьера «Второго акта» состоится 14 мая.