«Панчер» с Моряк, фильм о гражданской войне с Данст: что смотреть на неделе

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выйдет фильм-катастрофа «Падение империи», российский психологический триллер «Туман» и боевик с индийским колоритом «Манкимэн». Онлайн-кинотеатры покажут экранизацию компьютерной игры «Фоллаут» и бойцовскую драму «Панчер».

© Кадр из фильма "Падение империи"

Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах семи дней.

«Падение империи»

Премьера: 11 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Ник Офферман.

Зачем смотреть: фильм-катастрофа о гражданской войне в США.

Картина рассказывает о гражданской войне в Америке, которая развернулась в недалеком альтернативном будущем. Мирная жизнь в США резко заканчивается, когда большинство штатов решают выйти из состава страны из-за действий авторитарного правителя (Ник Офферман), который переизбирается на третий срок подряд.

Военные начинают штурмовать Белый дом, а сепаратисты постепенно уничтожают несогласных. В центре истории — группа из трех журналистов (Кирстен Данст, Вагнер Моура и Кейли Спейни). Им предстоит доехать до Вашингтона и взять интервью у последнего президента Соединенных Штатов. Но когда вся страна объята огнем и хаосом, попытка добраться до чиновника превращается в опасную миссию.

Картину снял режиссер Алекс Гарленд. До этого он работал над картинами «Аннигиляция», «Род мужской» и сериалом «Программисты». Кроме того, он написал сценарии для фильма-катастрофы «Пекло» и ленты «Пляж», где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо в главной роли. В 2016 году Гарленд получил номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Из машины».

В центре сюжета — кинооператор Настя, которая отправляется вместе со спутником, метеорологом Андреем на далекую арктическую станцию. Молодым людям предстоит расследовать таинственное исчезновение семейной пары метеорологов. Попав туда, Настя догадывается, что Андрей имеет прямое отношение к исчезновению людей.

Фильм стал дебютным художественным проектом режиссера документального кино Наталии Гугуевой. Съемки картины проходили на Кольском полуострове на настоящей метеостанции, построенной в конце XIX века.

«Это психологический триллер с элементами притчи. История, которая происходит на труднодоступной северной метеостанции, практически на необитаемом острове. В основе ее лежат сложные — на разрыв аорты — отношения мужчины и женщины, родителей и ребенка. Тема, которая меня очень волнует», — рассказала Гугуева.

«Манкимэн»

Премьера: 11 апреля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш, Випин Шарма, Сикандер Кхер.

Зачем смотреть: режиссерский дебют Дева Пателя о силе духа и силе возмездия.

Действие криминального боевика происходит в Мумбае. Главный герой Кид (Дев Патель) намерен отомстить влиятельным людям за свою семью. Его мать подверглась жестокому обращению со стороны начальника полиции.

Он ежедневно тренируется и участвует в подпольных боях за деньги, а также работает в элитном ночном клубе, где погружается в мир богатых и порочных людей, чтобы в итоге отомстить криминальным авторитетам и подкупным политикам.

Главную роль в боевике исполнил сам Патель. Ради нее актер набирал массу в течение девяти месяцев.

«Он своего рода загнанный в угол зверь, готовый сделать что угодно, лишь бы выжить: то и дело скалит зубы, брызжет слюной, кусается — поистине как животное. Развиваясь по ходу сюжета, он начинает, можно сказать, овладевать своими эмоциями, а его стиль становится более собранным и сдержанным», — рассказал Патель The New York Times.

«Панчер»

Премьера: 11 апреля.

Где смотреть: Premier.

В ролях: Евгений Шириков, Лиза Моряк, Дмитрий Поднозов, Александр Тютин, Марина Денисова.

Зачем смотреть: многосерийная экшен-драма о спортсмене, который после тюрьмы начинает тренировать мальчишек из интерната.

Виктор — чемпион по боксу, авторитетная звезда спорта. У него есть слава, деньги и красавица жена. Но по нелепой случайности он становится виновником непреднамеренного убийства. Главный герой попадает в тюрьму и лишается всего, что у него есть.

Отсидев за решеткой три с половиной года, Виктор выходит на свободу и начинает новую жизнь. Он лишился денег, славы, супруги и любимого дела. Тогда Виктор соглашается на участие в подпольных боях, а в свободное время начинает тренировать воспитанников из интерната.

«„Панчер“ — это история о человеке, совершившем, хоть и непреднамеренно, страшное преступление. Теперь ему предстоит осознать содеянное и переосмыслить свою жизнь. Идея фильма родилась несколько лет назад. Мы с моим соавтором Евгением Шириковым написали сценарий под редакцией опытного драматурга Алексея Гравицкого и приступили к его реализации», — сказал режиссер картины Евгений Татаров.

«Фоллаут»

Премьера: 11 апреля.

Где смотреть: Prime Video.

В ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас, Кайл Маклахлен, Дейв Регистер, Джонни Пембертон, Лир Лири, Род Луцци.

Зачем смотреть: экранизация культовой серии компьютерных игр в жанре RPG.

События сериала происходят в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны, которая практически полностью уничтожила Америку. Сериал Fallout не будет повторять сюжет игры. Он расскажет новую историю в декорациях знакомого геймерам мира. При этом события сериала не создадут отдельную вселенную, а дополнят происходящее в игре.

В центре сюжета — 20-летняя девушка Люси, которая провела жизнь в подземном Убежище 33. Героине предстоит подняться на поверхность и столкнуться с ужасами, которые происходят в постапокалиптическом мире.

Создатели обещали сохранить атмосферу и острый черный юмор игры, за который фанаты и полюбили Fallout. Об этом рассказал один из создателей игровой вселенной Fallout Тодд Говард.