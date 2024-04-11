Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет с 9 по 15 августа

XXXII фестиваль российского кино "Окно в Европу" состоится с 9 по 15 августа в Выборге, объявили организаторы. Также стартовал прием заявок для участия в конкурсной программе киносмотра.

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"32-й фестиваль российского кино откроет свои двери для представителей киноиндустрии и обычных зрителей согласно традиции - в начале августа. Даты его проведения - с 9 по 15 августа. Место проведения - город Выборг", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Заявки на участие в конкурсной программе будут приниматься до 10 июня. Эта программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино и конкурс короткометражной анимации.

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация.