Металлический костюм на премьере «Дюны» всерьез угрожал здоровью Зендеи

Во вторник Зендея вспомнила несколько своих ярких образов в рамках серии Vogue и призналась, что чуть не отказалась надеть культовый металлический костюм от Тьерри Мюглера после того, как перегрелась в этом футуристичном образе.

Полностью металлический комбинезон взят из кутюрной коллекции дизайнера осени 1995 года. Идея надеть этот костюм пришла ей, когда вместе с давним стилистом Лоу Роучем они подыскивали образ на премьеру фильма в Лондоне этой зимой.

«Этот костюм все знают, и я подумала: "Интересно, смогу ли я его надеть?" Я отправила его Лоу и сказала: "А что, если мы наденем это на премьеру?"», — рассказала она Vogue.

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Стилист сначала подумал, что актриса не всерьёз говорит об ультра-редкой вещи и струсит в последнюю минуту. К счастью, бронекостюм сидел идеально и Зендея чувствовала, что наряд просто создан для тематики фильма. Однако после того, как она поносила его минут 10, у бывшей звезды Disney появилось сильное головокружение. Однако она взяла себя в руки и вышла под прицелы фотокамер, сделав образ на красной дорожке одним из самых обсуждаемых модных моментов 2024 года. А позже, чтобы не перегреться в бионическом костюме, она переоделась в простое чёрное платье от Mugler.