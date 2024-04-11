«Безумие на двоих»: о чем вторая часть фильма «Джокер» и стоит ли ее смотреть

Компания Warner Bros. Pictures поделилась первым трейлером фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Леди Гага сыграла роль суперзлодейки Харли Квинн. Также известно, что некоторые события картины развернутся в психиатрической больнице Аркхем. О чем вторая часть, когда состоится премьера и стоит ли ее смотреть — в материале «Вечерней Москвы».

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Чем запомнилась первая часть

Фильм «Джокер» вышел в 2019 году и сразу приобрел бешеный успех. Режиссеру Тодду Филлипсу удалось создал уникальную кинематографическую работу, которая стала не просто историей о злодее из комиксов, а глубокой психологической драмой.

Первая часть запомнилась зрителям сильной игрой актера Хоакина Феникса, который исполнил роль Артура Флека/Джокера, а также необычной атмосферой и нестандартным рассказом истории становления антагониста. Он подробно раскрывает психологию и факторы, которые превратили Флека в злодея.

О чем вторая часть «Джокера»

Изначально создатели фильма хотели сделать самостоятельное произведение, без приквелов и сиквелов. Но после успеха первой части стало понятно, что продолжению быть. Американская студия Warner Bros. начала ее разработку в начале декабря 2022 года.

Проект получил рабочее название «Джокер: Безумие на двоих». Он является отсылкой к медицинскому термину «общий психоз», когда галлюцинации или бред одного человека передаются другому.

Центральной локацией сиквела станет психиатрическая больница Аркхем. Джокер попадает в клинику после убийства телеведущего в первой части. Сюжетная линия картины будет сфокусирована на любовных отношениях Джокера и его психиатра Харлин Квинзель. Между ними возникнет страсть, которая подтолкнет пару к побегу.

Съемки второй части «Джокера» завершились в апреле прошлого года. Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов. Сценаристами картины выступили Тодд Филлипс и Скотт Сильвер, которые работали над первой частью.

Интересно, что вторая часть «Джокера» будет мюзиклом. Эту информацию подтвердила композитор Хильдур Гуднадоуттир, которая написала саундтреки для первого фильма.

Мировая премьера второй части фильма «Джокер» запланирована на 4 октября 2024 года. Но на данный момент точно неизвестно, когда фильм появится в российских кинотеатрах.

Получится ли повторить успех

По мнению кинокритика Сергея Сычова, создатели второй части «Джокера» решили сделать его мюзиклом, потому что понимали — повторить грандиозный успех первого фильма будет очень сложно.

— Это связано с тем, что первая часть «Джокера» была очень тепло принята зрителями, картина получилась максимально удачной, и возник вопрос, можно ли повторить этот успех. И когда создатели поняли, что это будет сделать практически невозможно, а продолжение снимать нужно, потому что нельзя останавливаться, тогда и было принято решение радикально изменить концепцию картины и превратить ее в мюзикл, — считает эксперт.

Кинокритик отметил, что фильм нужно обязательно смотреть в кинотеатрах, когда он появится в российском прокате.