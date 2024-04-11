Сказка про столицу: 60 лет назад вышел фильм «Я шагаю по Москве»

Лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» исполняется 60 лет. Премьера фильма состоялась 11 апреля 1964 года. Сценарий к картине написал молодой драматург Геннадий Шпаликов. Действие разворачивается в течение одного дня. Начинающий сибирский писатель Володя приезжает в Москву по приглашению известного литератора и знакомится с метростроевцем Колькой. Два героя вместе с продавщицей пластинок Алёной пройдут немало дорог, проспектов и переулков столицы, прежде чем попрощаются на станции метро «Университет». Лента стала одним из главных кинопроектов периода оттепели. Подробнее о съёмках, кастинге и об успехе фильма — в материале RT.

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В 1964 году впервые была показана лирическая комедия «Я шагаю по Москве», считающаяся одной из главных картин эпохи оттепели. Снял фильм Георгий Данелия, а сценарий написал молодой драматург и поэт Геннадий Шпаликов — это была его третья работа в кино. Поначалу он придумал лишь небольшой эпизод, в котором девушка во время дождя идёт по городу босиком и размахивает туфлями в руке, а позади неё медленно едет парень на велосипеде. С этой зарисовкой Шпаликов пришёл к Данелии и на вопрос о том, что будет дальше, ответил просто: «А дальше придумаем».

Постепенно сценарист написал сюжет. Данелия корректировал текст, делая его более кинематографичным. Шпаликов также придумал слова заглавной песни «А я иду, шагаю по Москве», которую в кадре исполняет герой Никиты Михалкова. Музыку к композиции написал Андрей Петров.

Худсовет «Мосфильма» не сразу дал согласие на производство ленты, так как посчитал её безыдейной, но постановщику всё же удалось добиться разрешения на съёмки.

Георгий Данелия обозначил жанр фильма как лирическая комедия. По данным СМИ, когда члены худсовета Госкино после просмотра спросили режиссёра, почему комедия не кажется им смешной, он ответил: «Потому что она лирическая».

Действие фильма разворачивается в течение одного дня. В столицу прибывает сибирский монтажник Володя Ермаков. Его рассказ, опубликованный в журнале «Юность», заинтересовал известного литератора Воронина, и он пригласил молодого писателя в гости. В Москве Володя попадает в ряд комичных ситуаций. Он пытается отыскать дом знакомых, у которых планирует остановиться, и встречает общительного метростроевца Колю. Тот предлагает герою помощь с поисками. Володя знакомится с семьёй Коли, а также с его другом Сашей, пытающимся получить отсрочку от армии, чтобы жениться. С Ворониным Ермаков тоже видится, но подарком судьбы для героя становится встреча с Алёной, работающей в отделе пластинок в ГУМе.

Премьера «Я шагаю по Москве» состоялась 11 апреля 1964 года. Картина принесла большой успех постановщику и стала одной из самых значимых работ в его фильмографии.

Главная роль Михалкова и хитрость Данелии

Кастинг проходил нелегко. На роль Коли изначально рассматривались Виталий Соломин («Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Собака Баскервилей») и Геннадий Бортников («Взрослые дети»). Обратить внимание на Никиту Михалкова Данелии посоветовал Шпаликов. Режиссёр сомневался, что 18-летнему артисту под силу главная роль, но сценарист всё же убедил его пригласить актёра на пробы.

«Я в этом фильме играл самого себя. Даже подумал: «Как, оказывается, легко быть артистом. Говоришь свой текст — и всё». Я тогда был студентом Щукинского театрального и, честно говоря, до последнего сомневался, что Данелия даст мне роль. Потом, когда довелось ощутить все тяготы профессии, понял, что съёмки «Я шагаю...» были просто счастливым свободным полётом, который бывает, наверное, раз в жизни. Просто всё совпало: лёгкий, изящный Гена Шпаликов, молодой, остроумный, дерущийся, влюбляющийся Данелия и мы, щенки, рядом», — приводит слова Михалкова «Аргументы и Факты».

Постановщик дал метростроевцу имя Коля в честь своего сына, а профессию — в честь отца.

На роль Володи Ермакова утвердили Алексея Локтева, служившего тогда в Театре имени Пушкина. За спиной артиста было уже три работы в кино, в частности в фильмах «Прощайте, голуби!», «Чёрная чайка» и «Последний хлеб». На старте съёмок он уехал на гастроли с труппой театра. Постановщик не стал искать нового артиста — команда ждала возвращения Локтева и снимала первые сцены без его участия.

Работницу ГУМа Алёну сыграла Галина Польских, на тот момент известная по ленте «Дикая собака динго». Актриса не сразу была утверждена на роль. Первоначально героиню должна была играть Наталья Селезнёва, но худсовет не одобрил её кандидатуру.

С выбором актёра на роль Саши, друга Коли, были проблемы. Авторы картины планировали отдать эту работу Владимиру Грамматикову («Белорусский вокзал»), но его призвали в армию. В итоге персонажа сыграл Евгений Стеблов, учащийся в то время на втором курсе Щукинского училища.

«Вместо Евгения Стеблова планировалось снять другого актёра, которого для проб мы даже побрили наголо. Но стоило появиться Жене, как стало понятно: играть должен только он», — вспоминал Георгий Данелия в интервью «Аргументам и Фактам».

Сам Стеблов отмечал, что во время съёмочного процесса ему приходилось несколько раз подбривать голову, чтобы всегда быть лысым.

«Для эпизода в военкомате меня побрили наголо. Но так как кино такая штука, которая снимается не всегда последовательно (сегодня — начало, а завтра — конец), то меня периодически подбривали. Волосы-то растут. И я, чтобы ради стрижки не приходить заранее на площадку, решил стричься в парикмахерской рядом с домом. На меня там смотрели как на городского сумасшедшего. Сами посудите: через день к вам является лысый парень и заявляет, что он оброс», — рассказывал актёр.

К слову, не только Стеблову пришлось терпеть манипуляции с волосами. На пробах Георгию Данелии не понравилось, что у Галины Польских светлые волосы, и её перекрасили в брюнетку. Однако результат не удовлетворил режиссёра, и он попросил вернуть всё как было.

«Меня всё-таки утвердили. И я очень счастлива, что у меня есть эта картина», — говорила Польских в интервью.

Также в фильме снялись такие артисты, как Любовь Соколова («Самая обаятельная и привлекательная»), Ирина Мирошниченко («Вам и не снилось…»), Ролан Быков («Большая перемена»), Владимир Басов («Москва слезам не верит»), Евгения Мельникова («Бриллиантовая рука») и многие другие. На экране можно увидеть и самого Георгия Данелию — он исполнил эпизодическую роль чистильщика обуви.

Ненастоящий дождь и новаторские съёмки

Москва в фильме имеет особое значение — она стала одной из главных героинь и предстала перед зрителями светлой, чистой и полной добрых людей.

Как рассказывал Данелия, у кинематографистов изначально было в планах снять «этакую сказку про Москву». «Старались показать наш город красивым. Натуру выбрали в одном из арбатских переулков. Дом, в котором по сюжету живёт персонаж Никиты Михалкова, выкрасили снаружи, за что потом получили по шапке. Настоящие жильцы дома написали на нас жалобу: вот, мол, фасад подновили, начальство решит, что всё в порядке, и капитальный ремонт делать не будут», — вспоминал постановщик.

Так как съёмки проходили во многих локациях столицы, постановщик, можно сказать, сохранил память о важных достопримечательностях и архитектурных сооружениях того времени. Всего съёмочный процесс занял около полугода — с весны по осень 1963-го.

Зрители ленты помнят, что завязка и развязка всей истории происходят в метро. Ранним утром Колька и Володя знакомятся на станции «Студенческая». В финале же поздним вечером мужчины и Алёна прощаются на станции «Университет».

В фильме немало реальных московских мест, в частности парк Горького, Чистопрудный бульвар, Красная площадь, ГУМ, однако в нём фигурируют и выдуманные локации.

Например, в начале фильма Володя ищет Строительный переулок, которого не существует. Вместо него на экране зритель видит Кривоарбатский. Также не было стеклянного кафе, в котором сосед Кольки моет окна и учит английский. Для съёмок построили декорацию.

Сцена в отделении милиции, где персонаж Ролана Быкова заявляет, что Володя и его друзья загипнотизировали его, чтобы ограбить, тоже была снята в декорациях — во втором павильоне «Мосфильма».

Тем не менее большая часть улиц в картине — настоящая Москва, причём многие места остались неизменными. К примеру, ЗАГС, в котором женятся Саша и Света, существует по сей день и является отделением ЗАГС Гагаринского района. Недалеко от него в фильме находился цветочный магазин, где герой Евгения Стеблова покупал букет. Позже на этом месте появился ларёк с мороженым.

Для съёмок в ГУМе команде пришлось поставить дополнительную площадку, чтобы покупатели не подходили с вопросами к актёрам и постановщику. Таким образом, удалось не только отвлечь посетителей, но и снять их так, чтобы они не знали об этом и вели себя естественно.

Данелии приходилось не раз прибегать к хитростям, чтобы сделать фильм таким, каким он себе его представлял. Например, для момента, в котором девушка шагает под дождём, пришлось задействовать трёх артисток. Девушка, которую зритель видит на общем плане, снялась в первый день и больше не посещала площадку. Для крупного плана её заменили студенткой ВГИКа. А сцену с босыми ногами в кадре отыгрывала журналистка, в тот день приехавшая ради интервью с постановщиком.

Дождя на самом деле не было — его имитировали с помощью пожарного гидранта. Для того чтобы снять отражающиеся в лужах фонари, команде приходилось поливать асфальт водой в течение нескольких часов.

Оператором картины выступил Вадим Юсов, работавший впоследствии над такими кинопроектами, как «Солярис» Андрея Тарковского и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Именно благодаря его труду родились прекрасные сцены тёплой столицы, запавшие в душу зрителям во времена оттепели. Моменты, в которых Москва показана с высоты птичьего полёта, снимались оператором с высотных зданий и при помощи камеры со специальной длиннофокусной оптикой — тогда такой подход к съёмкам считался новаторским.

Первый успех и повторный прокат

Лирическая комедия «Я шагаю по Москве» принесла на тот момент не столь популярному Георгию Данелии известность, а сама картина остаётся любимой публикой по сей день. В прокате ленту посмотрели около 20 млн зрителей. Позже картина была показана в таких странах, как Финляндия, Аргентина, Швеция, Япония, Венгрия, США, Италия.

В апреле 2018 года пресс-служба «Мосфильма» сообщила о завершении цифровой реставрации «Я шагаю по Москве». По словам ведущего цифрового реставратора киноконцерна Дианы Коломейцевой, работа над лентой Данелии была сложной и кропотливой, но результат стоил всех усилий. В 2022 году фильм вышел в повторный прокат в России.