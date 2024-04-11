Мультфильм "Сказочный патруль. Шоу продолжается" выходит в прокат в июне

Мультфильм "Сказочный патруль. Шоу продолжается" по мотивам одноимённого сериала снят в жанре детективного городского фэнтези. Действие разворачивается в локациях пригорода Мышкина: в байкерском клубе и на скрытой от людей ферме, где выращивают единорогов.

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По сюжету четыре волшебницы из Сказочного патруля - Варя, Снежка, Алёнка и Маша - берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт - электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги - лесные эльфы. Дело оборачивается сложнейшим квестом для героинь из-за могущественной третьей силы, которая угрожает всем. В результате к поискам преступников подключаются гномы на мотоциклах, туристы, эльфы, фавны и, конечно же, единороги.

"Когда "Патруль" только начинался как сериал, я всегда представлял его больше детективной историей, - говорит режиссёр-постановщик, сценарист Антон Ланшаков. - Волшебницы сталкиваются с загадочными событиями, ходят по городу, опрашивают подозреваемых, нападают на ложные следы и используют свою смекалку наравне с магией. Конечно, за десятиминутную серию добиться детективной интриги непросто. Но теперь у нас есть гораздо больше времени на расследование, приключения, волшебство и комедию. История в "Сказочный патруль. Шоу продолжается" стоит особняком от основного сериала".

Фильм выполнен в технике 2,5D, в нем использованы визуальные решения большого кино, к примеру, парящая видеокамера, наклонные ракурсы, репортажная съёмка и многое другое. Создатели отмечают, что новый проект от сериала отличает драматургия, он приближен к реальной жизни, при этом сохранены сказочная и магическая составляющие.