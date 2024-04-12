Что известно о седьмом сезоне сериала «Невский»

Весной 2024 года на канале НТВ выйдет седьмой сезон детективного сериала «Невский». Продолжение истории о майоре полиции Павле Семенове получило подзаголовок «Месть Архитектора». Шестой сезон проекта, вышедший в апреле 2023-го, три недели подряд России телесериалов.

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«Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера нового сезона «Невского», делится деталями сюжета и актерским составом продолжения.

Главное о седьмом сезоне

Название: «Невский. Месть Архитектора»

Жанр: криминальный детектив

Режиссер: Игорь Драка

Возрастное ограничение: 16+

Производство: «Триикс Медиа»

Когда выйдет: 2024 год

Где смотреть: телеканал НТВ

Сколько серий: 30

Длительность одной серии: 45-50 минут

В главных ролях: Антон Васильев, Дмитрий Паламарчук, Андрей Гульнев, Виктория Маслова и другие

Когда выйдет

Зимой 2024 года в сети появились предположения о точной дате премьеры седьмого сезона шоу: среди возможных дат называли конец марта и середину апреля.

Однако 4 марта 2024-го создатели шоу официально заявили, что пока не знают, когда именно выйдет продолжение «Невского». «При всем желании и уважении к нашим зрителям, не можем сообщать детали съемок», — сообщили они в социальных сетях.

Точная дата выхода седьмого сезона сериала «Невский» пока неизвестна. Ожидается, что премьера состоится весной 2024 года

При этом сообщалось, что новый сезон детективного сериала будет состоять из 30 эпизодов. В шестом сезоне, который увидел свет в апреле 2023-го, тоже было 30 серий. Ожидается, что хронометраж эпизодов останется неизменным и будет составлять примерно 45 минут.

Производство

За производство сериала отвечает кинокомпания «Триикс Медиа». Кресло режиссера-постановщика вновь Александр Иванов, а оператором стал Александр Полагаев.

Режиссер Игорь Драка рассказал, что команда проекта рада вернуться к работе над «Невским», а также пообещал, что зрители увидят на экране много интересных событий.

Съемки седьмого сезона сериала «Невский» стартовали 6 июня 2023 года

Съемочный процесс проходил в несколько блоков. В середине августа команда сериала Красноярском крае, а также побывала в природном парке «Ергаки» и на Санкт-Петербурге в январе 2024 года.

Работа над сериалом продолжилась весной 2024-го — к началу марта было отснято 20 из 30 серий. Тогда же представители компании «Триикс Медиа» сообщили, что съемочный процесс идет в соответствии с графиком.

Сюжет

Новый сезон сериала «Невский» станет прямым продолжением шестого сезона и вновь расскажет о тяжелых буднях майора Павла Семенова (Антон Васильев).

О чем сериал «Невский»

«Невский» — история о петербургском полицейском по имени Павел Семенов. Он помогает спасти дочь влиятельного бизнесмена, в благодарность за это героя переводят в отделение полиции на Невском проспекте. Семенову, который привык работать в одиночку, с трудом удается наладить отношения с новыми коллегами.

Честный оперативник привык бороться с преступностью без мыслей о личной выгоде, но далеко не все местные полицейские придерживаются такого же мнения. Постепенно Семенов понимает, что оказался на Невском не просто так.

В Санкт-Петербург, где служит Павел Семенов, прибывает высокое начальство из Москвы — заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко). Пока генерал пытается навести порядок в городе, Семенов получает назначение на новую должность. Вместе с подполковником Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) он начинает службу в Главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД), во втором отделе Управления уголовного розыска. Теперь в ведении полицейских находится не только центральный Петербург, но и Ленинградская область.

В это же время глава петербургского криминального мира Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) пытается удержать власть в своих руках.

Семенов продолжает и свое главное расследование: он уже вычислил главаря банды архитекторов (участники этой банды — одни из главных антагонистов всего сериала), но ему не хватает доказательств. Единственный способ добыть необходимые улики — самому встать по ту сторону закона.

Режиссер седьмого сезона «Невского» рассказал, что в «Мести Архитектора» у главного героя появится много новых обязанностей, а другие сюжетные линии получат закономерное развитие на протяжении всего сезона.

В новом сезоне будет больше юмора, это разбавит общее напряжение Игорь Драка режиссер сериала «Невский. Месть Архитектора»

Актеры и роли

В седьмом сезоне сериала «Невский» зрители увидят уже полюбившихся героев, а также познакомятся с новыми действующими лицами. Игорь Драка рассказал, что в «Мести Архитектора» появятся сотрудники полиции из других городов. «Мы постепенно вводим новых персонажей — например, мы уже провели кастинг актеров, в истории появятся два опера из Ярославля, их зритель будет видеть на протяжении всего сезона», — поделился он.

Какие актеры сыграют в сериале «Невский. Месть Архитектора»:

Также в касте седьмого сезона шоу заявлены Юрий Уткин («Красный призрак»), Дмитрий Комлев («Первый отдел»), Дмитрий Сафронов («Склифосовский»), Роман Юрченко («Волшебный участок») и другие.

22 января 2024 года ушел из жизни актер Александр Саюталин, который получил известность благодаря ролям в «Улице разбитых фонарей» и «Убойной силе». На протяжении всех шести сезонов «Невского» Саюталин играл Евгения Арсеньева — подполковника (а позже и генерала) полиции и одного из главных антагонистов шоу.

Пока неизвестно, какая судьба ждет этого героя, — создатели сериала объяснили, что не могут сообщить детали появления этого персонажа в продолжении детективного сериала. В шестом сезоне «Невского» Евгений Арсеньев стал депутатом Госдумы РФ и планировал использовать свою высокую должность в личных корыстных целях.