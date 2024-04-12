Сокуров представил новую версию фильма «‎Солнце» об императоре Хирохито

Режиссер Александр Сокуров представил новую авторскую редакцию своего фильма "Солнце" на площадке киностудии "Нева-фильм" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Новая версия отличается ранее не вошедшими в киноленту сценами, измененным монтажом, а также другими изобразительными решениями в части цветовой коррекции, рассказал на презентации фильма Сокуров.

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"В этой новой редакции мы добавили новые сцены, которые не вошли в первую версию, критически переосмыслили монтаж, использовали другие изобразительные решения, повысили качество изображения. Важно продлить жизнь фильма для новых поколений, чтобы он не отставал в качестве при развитии технологий. И историческую связь для новых поколений очень важно сохранить, напоминать людям об истории самых серьезных, фундаментальных, драматичных моментов. Это просветительская роль кино, она должна быть экспансивной, продолжать просвещать, несмотря на множество заблуждений, которые существуют у людей о войнах, о трагедиях", - сказал Сокуров.

На показе, на котором присутствовал и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер напомнил, что изначально "Солнце" готовилось почти 10 лет. Сокуров для создания фильма много раз ездил в Японию, и для него это большая часть жизни. По его словам, если бы не опыт работы над этой картиной, он был бы другим человеком. В самой Японии этот фильм о судьбе императора Хирохито в последние дни Второй мировой войны до сих пор ценится и демонстрируется на кинопоказах.

Сокуров добавил, что связь России с Японией, с европейскими странами - это неотъемлемая часть нашей культуры, которую обязательно нужно сохранять при любых условиях ради общего блага. По его мнению, важную роль гуманистического просвещения на фоне "всеобщей озлобленности со всех сторон" играет именно кинематограф, который может донести до заинтересованных зрителей нарратив верховенства человеколюбия и бессмысленности агрессии.

"Солнце", по словам режиссера, - фильм о тяжести власти, которая отводит человека от его собственной природы. Вместе с другими фильмами сокуровской тетралогии, "Молохом", "Тельцом" и "Фаустом", "Солнце", по мнению режиссера, проливает свет на таинственность первой половины ХХ века "с ее преступлениями и пороками".

"Молох" и "Телец", как отметил Сокуров, также уже полностью обновлены. "Фауст", который был впервые представлен в 2011 году, пока в новой редакции не нуждается. Удостоверение на повторный прокат "Солнца" находится на стадии согласования, после чего новая версия выйдет снова на экраны.

О фильме

Фильм "Солнце" был впервые представлен в 2005 году, его прокат шел в России, Японии и многих других странах. Основой актерского состава стали японские и американские артисты, сценарий писался недавно ушедшим из жизни Юрием Арабовым. Фильм показывает судьбу японского императора Хирохито, на чье правление пришлась Вторая мировая война, не столько с политической, сколько с человеческой, психологической точки зрения.

Сюжет охватывает события незадолго до капитуляции Японии во Второй мировой и после нее, в том числе бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, угрозу переноса боевых действий на основные острова империи, встречу с командующим американскими войсками генералом Макартуром и официальный отказ императора от своего божественного происхождения, которое сопровождало династии на протяжении всего их существования.