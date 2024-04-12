В 30 городах РФ покажут фильм о старейшем питомнике ездовых собак на Камчатке

Фильм "За пределами. Снежные псы" о старейшем питомнике ездовых собак на Камчатке и гонке "Берингия" покажут в 30 городах России на больших экранах, а также в онлайн-кинотеатрах, сообщила ТАСС каюр Анастасия Семашкина.

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"Главные герои фильма, которые снимались в нашем питомнике, - мой муж Андрей и дочь Анна. Картина расскажет и о других почитаемых каюрах на Камчатке, о самой протяженной в России гонке на собачьих упряжках "Берингия", дружбе между собаками и людьми, передаче культурных ценностей КМНС (коренные малочисленные народы Севера) от старшего поколения - младшему", - рассказала Семашкина.

Премьерный показ фильма прошел 11 апреля в Петропавловске-Камчатском. Продажи билетов уже начались в кинотеатрах Москвы, Ростова-на-Дону, Владивостока и других городов.

Семья Семашкиных - известные на Камчатке каюры. Андрей Семашкин - многократный победитель "Берингии". Дети регулярно участвуют в гонке "Дюлин", а питомник ездовых собак "Снежные псы", в котором живут и тренируются более 120 животных, посещают туристы и жители края как местную достопримечательность.