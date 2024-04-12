«Я одновременно поражен и потрясен». Первые зрители в восторге от сериала Fallout

11 апреля состоялась премьера сериала «Фоллаут» — экранизации культовой серии видеоигр Fallout. Шоу расскажет оригинальную историю по франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения».

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Первые зрители уже посмотрели все восемь эпизодов и поделились своим мнением о сериале. На агрегаторе IMDB средний рейтинг «Фоллаута» составляет 8,7 баллов из 10 — в своих обзорах пользователи хвалят произведение за бережное отношение к первоисточнику, отличный актёрский состав, атмосферу постапокалиптичного вестерна и брутальные сцены.

Некоторые отзывы зрителей о сериале «Фоллаут»

Даже если это не был бы сериал по Fallout, это всё равно хороший сериал. Я очень рекомендую шоу к просмотру, фанат вы Fallout или нет. «Фоллаут» — уже один из лучших сериалов 2024 года. Он, без сомнения, заслужил своё место в рейтинге лучших адаптаций видеоигр. Я закончил сезон за один присест, и в целом он превзошел мои ожидания. Я с нетерпением жду продолжения. Я одновременно поражён и потрясён. Даже если вы никогда не играли в игры по Fallout, вам очень понравится этот сериал. Отличный кастинг, сюжет, костюмы, грим, локации и, пожалуй, самое главное — музыка. В целом, шоу сделано очень хорошо и уважительно к первоисточнику.

Amazon пока не продлила сериал Fallout на второй сезон.